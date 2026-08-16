قیمت امروز SHISA

قیمت لحظه‌ ای SHISA (SHISA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHISA به USD برابر با $ 0 برای هر SHISA می‌ باشد.

توکن SHISA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 31,785 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SHISA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHISA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00147508 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHISA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -15.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SHISA (SHISA)

ارزش بازار $ 31.79K$ 31.79K $ 31.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31.79K$ 31.79K $ 31.79K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SHISA برابر است با $ 31.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SHISA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.79K است.