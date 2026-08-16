قیمت امروز Shibu

قیمت لحظه‌ ای Shibu (SHIBU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHIBU به USD برابر با $ 0 برای هر SHIBU می‌ باشد.

توکن Shibu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 98,258 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.45M SHIBU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHIBU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01318311 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHIBU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.21% و در هفت روز اخیر به میزان -32.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Shibu (SHIBU)

ارزش بازار $ 98.26K$ 98.26K $ 98.26K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 98.26K$ 98.26K $ 98.26K سرمایه در گردش 997.45M 997.45M 997.45M عرضه کل 997,446,122.8020822 997,446,122.8020822 997,446,122.8020822

ارزش بازار فعلی Shibu برابر است با $ 98.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SHIBU برابر است با 997.45M، و عرضه کل آن 997446122.8020822 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 98.26K است.