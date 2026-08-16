قیمت امروز SAID Protocol

قیمت لحظه‌ ای SAID Protocol (SAID) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SAID به USD برابر با $ 0 برای هر SAID می‌ باشد.

توکن SAID Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 150,296 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 988.44M SAID می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SAID در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00137988 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SAID طی یک ساعت گذشته به میزان -1.51% و در هفت روز اخیر به میزان +45.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.47K رسیده است.

اطلاعات بازار SAID Protocol (SAID)

ارزش بازار $ 150.30K$ 150.30K $ 150.30K حجم (24 ساعته) $ 3.47K$ 3.47K $ 3.47K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 150.30K$ 150.30K $ 150.30K سرمایه در گردش 988.44M 988.44M 988.44M عرضه کل 988,438,534.292065 988,438,534.292065 988,438,534.292065

ارزش بازار فعلی SAID Protocol برابر است با $ 150.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.47K. عرضه در گردش SAID برابر است با 988.44M، و عرضه کل آن 988438534.292065 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 150.30K است.