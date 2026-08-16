قیمت امروز Runwago

قیمت لحظه‌ ای Runwago (RUNWAGO) در حال حاضر برابر با $ 0.00202632 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RUNWAGO به USD برابر با $ 0.00202632 برای هر RUNWAGO می‌ باشد.

توکن Runwago در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 103,974 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 51.31M RUNWAGO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RUNWAGO در بازه‌ ای بین $ 0.00201935 (حداقل) و $ 0.00203667 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.968981 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RUNWAGO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -2.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.03 رسیده است.

اطلاعات بازار Runwago (RUNWAGO)

ارزش بازار $ 103.97K$ 103.97K $ 103.97K حجم (24 ساعته) $ 9.03$ 9.03 $ 9.03 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 202.63K$ 202.63K $ 202.63K سرمایه در گردش 51.31M 51.31M 51.31M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Runwago برابر است با $ 103.97K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.03. عرضه در گردش RUNWAGO برابر است با 51.31M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 202.63K است.