قیمت امروز ROXONN

قیمت لحظه‌ ای ROXONN (ROXN) در حال حاضر برابر با $ 0.00118074 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROXN به USD برابر با $ 0.00118074 برای هر ROXN می‌ باشد.

توکن ROXONN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,455 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 18.17M ROXN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROXN در بازه‌ ای بین $ 0.00113878 (حداقل) و $ 0.00122254 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00488486 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00102346 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROXN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -7.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 110.47 رسیده است.

اطلاعات بازار ROXONN (ROXN)

ارزش بازار $ 21.46K$ 21.46K $ 21.46K حجم (24 ساعته) $ 110.47$ 110.47 $ 110.47 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M سرمایه در گردش 18.17M 18.17M 18.17M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ROXONN برابر است با $ 21.46K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 110.47. عرضه در گردش ROXN برابر است با 18.17M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.18M است.