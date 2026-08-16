قیمت امروز Rosie

قیمت لحظه‌ ای Rosie (ROSIE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROSIE به USD برابر با $ 0 برای هر ROSIE می‌ باشد.

توکن Rosie در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 40,645 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.90M ROSIE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROSIE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00153601 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROSIE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +28.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Rosie (ROSIE)

ارزش بازار $ 40.65K$ 40.65K $ 40.65K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 40.65K$ 40.65K $ 40.65K سرمایه در گردش 999.90M 999.90M 999.90M عرضه کل 999,900,074.727981 999,900,074.727981 999,900,074.727981

ارزش بازار فعلی Rosie برابر است با $ 40.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ROSIE برابر است با 999.90M، و عرضه کل آن 999900074.727981 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 40.65K است.