قیمت امروز RockyCat

قیمت لحظه‌ ای RockyCat (RKC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RKC به USD برابر با $ 0 برای هر RKC می‌ باشد.

توکن RockyCat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 82,576 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B RKC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RKC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RKC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان +6.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار RockyCat (RKC)

ارزش بازار $ 82.58K$ 82.58K $ 82.58K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 82.58K$ 82.58K $ 82.58K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی RockyCat برابر است با $ 82.58K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RKC برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 82.58K است.