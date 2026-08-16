قیمت امروز Remember KitKat

قیمت لحظه‌ ای Remember KitKat (KITKAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KITKAT به USD برابر با $ 0 برای هر KITKAT می‌ باشد.

توکن Remember KitKat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,083.97 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.88M KITKAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KITKAT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KITKAT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -7.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Remember KitKat (KITKAT)

ارزش بازار $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K سرمایه در گردش 999.88M 999.88M 999.88M عرضه کل 999,884,189.664644 999,884,189.664644 999,884,189.664644

ارزش بازار فعلی Remember KitKat برابر است با $ 13.08K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KITKAT برابر است با 999.88M، و عرضه کل آن 999884189.664644 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.08K است.