قیمت امروز REI Network

قیمت لحظه‌ ای REI Network (REI) در حال حاضر برابر با $ 0.00147213 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REI به USD برابر با $ 0.00147213 برای هر REI می‌ باشد.

توکن REI Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,456,394 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 988.37M REI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REI در بازه‌ ای بین $ 0.00144692 (حداقل) و $ 0.00155635 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.354607 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00129939 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.28% و در هفت روز اخیر به میزان -1.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 169.57K رسیده است.

اطلاعات بازار REI Network (REI)

ارزش بازار $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M حجم (24 ساعته) $ 169.57K$ 169.57K $ 169.57K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M سرمایه در گردش 988.37M 988.37M 988.37M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی REI Network برابر است با $ 1.46M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 169.57K. عرضه در گردش REI برابر است با 988.37M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.47M است.