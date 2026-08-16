قیمت امروز RAMCOIN

قیمت لحظه‌ ای RAMCOIN (RAM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RAM به USD برابر با $ 0 برای هر RAM می‌ باشد.

توکن RAMCOIN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,683 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.27M RAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RAM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RAM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.27% و در هفت روز اخیر به میزان -2.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار RAMCOIN (RAM)

ارزش بازار $ 22.68K$ 22.68K $ 22.68K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.68K$ 22.68K $ 22.68K سرمایه در گردش 999.27M 999.27M 999.27M عرضه کل 999,269,376.371035 999,269,376.371035 999,269,376.371035

ارزش بازار فعلی RAMCOIN برابر است با $ 22.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RAM برابر است با 999.27M، و عرضه کل آن 999269376.371035 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.68K است.