قیمت امروز RADR

قیمت لحظه‌ ای RADR (RADR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RADR به USD برابر با $ 0 برای هر RADR می‌ باشد.

توکن RADR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,195.12 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 927.27M RADR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RADR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00506565 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RADR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -17.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار RADR (RADR)

ارزش بازار $ 10.20K$ 10.20K $ 10.20K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.20K$ 10.20K $ 10.20K سرمایه در گردش 927.27M 927.27M 927.27M عرضه کل 927,266,807.718368 927,266,807.718368 927,266,807.718368

ارزش بازار فعلی RADR برابر است با $ 10.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RADR برابر است با 927.27M، و عرضه کل آن 927266807.718368 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.20K است.