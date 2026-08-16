قیمت امروز Potito

قیمت لحظه‌ ای Potito (PTTO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PTTO به USD برابر با $ 0 برای هر PTTO می‌ باشد.

توکن Potito در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 52,833 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.98M PTTO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PTTO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02519993 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PTTO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -0.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 31.39 رسیده است.

اطلاعات بازار Potito (PTTO)

ارزش بازار $ 52.83K$ 52.83K $ 52.83K حجم (24 ساعته) $ 31.39$ 31.39 $ 31.39 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 52.83K$ 52.83K $ 52.83K سرمایه در گردش 99.98M 99.98M 99.98M عرضه کل 99,981,134.828802 99,981,134.828802 99,981,134.828802

ارزش بازار فعلی Potito برابر است با $ 52.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 31.39. عرضه در گردش PTTO برابر است با 99.98M، و عرضه کل آن 99981134.828802 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 52.83K است.