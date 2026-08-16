قیمت امروز Ping

قیمت لحظه‌ ای Ping (PING) در حال حاضر برابر با $ 0.00120858 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PING به USD برابر با $ 0.00120858 برای هر PING می‌ باشد.

توکن Ping در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,207,600 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B PING می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PING در بازه‌ ای بین $ 0.00113434 (حداقل) و $ 0.00121357 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.078576 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0010636 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PING طی یک ساعت گذشته به میزان +0.17% و در هفت روز اخیر به میزان +4.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 25.75K رسیده است.

اطلاعات بازار Ping (PING)

ارزش بازار $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M حجم (24 ساعته) $ 25.75K$ 25.75K $ 25.75K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ping برابر است با $ 1.21M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 25.75K. عرضه در گردش PING برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.21M است.