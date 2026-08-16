قیمت امروز Pecunity

قیمت لحظه‌ ای Pecunity (PEC) در حال حاضر برابر با $ 0.0070191 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PEC به USD برابر با $ 0.0070191 برای هر PEC می‌ باشد.

توکن Pecunity در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 124,414 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 17.73M PEC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PEC در بازه‌ ای بین $ 0.00696727 (حداقل) و $ 0.00702342 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04713753 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00267016 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PEC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +6.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.07 رسیده است.

اطلاعات بازار Pecunity (PEC)

ارزش بازار $ 124.41K$ 124.41K $ 124.41K حجم (24 ساعته) $ 1.07$ 1.07 $ 1.07 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 175.48K$ 175.48K $ 175.48K سرمایه در گردش 17.73M 17.73M 17.73M عرضه کل 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

ارزش بازار فعلی Pecunity برابر است با $ 124.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.07. عرضه در گردش PEC برابر است با 17.73M، و عرضه کل آن 25000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 175.48K است.