قیمت امروز Pear Protocol

قیمت لحظه‌ ای Pear Protocol (PEAR) در حال حاضر برابر با $ 0.01439829 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PEAR به USD برابر با $ 0.01439829 برای هر PEAR می‌ باشد.

توکن Pear Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,972,534 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 484.26M PEAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PEAR در بازه‌ ای بین $ 0.01439282 (حداقل) و $ 0.01459824 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.092685 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00497174 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PEAR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +1.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 682.50 رسیده است.

اطلاعات بازار Pear Protocol (PEAR)

ارزش بازار $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M حجم (24 ساعته) $ 682.50$ 682.50 $ 682.50 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.27M$ 12.27M $ 12.27M سرمایه در گردش 484.26M 484.26M 484.26M عرضه کل 852,219,528.0 852,219,528.0 852,219,528.0

ارزش بازار فعلی Pear Protocol برابر است با $ 6.97M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 682.50. عرضه در گردش PEAR برابر است با 484.26M، و عرضه کل آن 852219528.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.27M است.