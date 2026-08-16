قیمت امروز Pain

قیمت لحظه‌ ای Pain (PAIN) در حال حاضر برابر با $ 0.448596 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PAIN به USD برابر با $ 0.448596 برای هر PAIN می‌ باشد.

توکن Pain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,241,210 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.00M PAIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PAIN در بازه‌ ای بین $ 0.445147 (حداقل) و $ 0.458245 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 24.3 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.394811 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PAIN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -2.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 429.20 رسیده است.

اطلاعات بازار Pain (PAIN)

ارزش بازار $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M حجم (24 ساعته) $ 429.20$ 429.20 $ 429.20 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M سرمایه در گردش 5.00M 5.00M 5.00M عرضه کل 9,999,861.562166 9,999,861.562166 9,999,861.562166

ارزش بازار فعلی Pain برابر است با $ 2.24M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 429.20. عرضه در گردش PAIN برابر است با 5.00M، و عرضه کل آن 9999861.562166 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.48M است.