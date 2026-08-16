قیمت امروز oora

قیمت لحظه‌ ای oora (OORA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OORA به USD برابر با $ 0 برای هر OORA می‌ باشد.

توکن oora در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,286 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.72M OORA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OORA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00271527 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OORA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -11.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار oora (OORA)

ارزش بازار $ 24.29K$ 24.29K $ 24.29K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.29K$ 24.29K $ 24.29K سرمایه در گردش 999.72M 999.72M 999.72M عرضه کل 999,715,396.663701 999,715,396.663701 999,715,396.663701

ارزش بازار فعلی oora برابر است با $ 24.29K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OORA برابر است با 999.72M، و عرضه کل آن 999715396.663701 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.29K است.