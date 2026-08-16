قیمت امروز OmniCat

قیمت لحظه‌ ای OmniCat (OMNI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OMNI به USD برابر با $ 0 برای هر OMNI می‌ باشد.

توکن OmniCat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 217,900 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 45.51B OMNI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OMNI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0045811 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OMNI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -1.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار OmniCat (OMNI)

ارزش بازار $ 217.90K$ 217.90K $ 217.90K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 217.90K$ 217.90K $ 217.90K سرمایه در گردش 45.51B 45.51B 45.51B عرضه کل 45,505,187,737.38622 45,505,187,737.38622 45,505,187,737.38622

ارزش بازار فعلی OmniCat برابر است با $ 217.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OMNI برابر است با 45.51B، و عرضه کل آن 45505187737.38622 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 217.90K است.