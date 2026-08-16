قیمت امروز Omni

قیمت لحظه‌ ای Omni (OMNI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OMNI به USD برابر با $ 0 برای هر OMNI می‌ باشد.

توکن Omni در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 87,403 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.82M OMNI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OMNI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00405074 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OMNI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Omni (OMNI)

ارزش بازار $ 87.40K$ 87.40K $ 87.40K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 87.42K$ 87.42K $ 87.42K سرمایه در گردش 999.82M 999.82M 999.82M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Omni برابر است با $ 87.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OMNI برابر است با 999.82M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 87.42K است.