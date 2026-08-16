قیمت امروز Old Bitcoin

قیمت لحظه‌ ای Old Bitcoin (BC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BC به USD برابر با $ 0 برای هر BC می‌ باشد.

توکن Old Bitcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,134.75 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.00M BC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.186141 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.72 رسیده است.

اطلاعات بازار Old Bitcoin (BC)

ارزش بازار $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K حجم (24 ساعته) $ 15.72$ 15.72 $ 15.72 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K سرمایه در گردش 21.00M 21.00M 21.00M عرضه کل 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

ارزش بازار فعلی Old Bitcoin برابر است با $ 10.13K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.72. عرضه در گردش BC برابر است با 21.00M، و عرضه کل آن 21000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.13K است.