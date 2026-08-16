قیمت امروز Nuklai

قیمت لحظه‌ ای Nuklai (NAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NAI به USD برابر با $ 0 برای هر NAI می‌ باشد.

توکن Nuklai در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 323,197 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.31B NAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NAI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.072314 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NAI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Nuklai (NAI)

ارزش بازار $ 323.20K$ 323.20K $ 323.20K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 750.55K$ 750.55K $ 750.55K سرمایه در گردش 4.31B 4.31B 4.31B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Nuklai برابر است با $ 323.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NAI برابر است با 4.31B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 750.55K است.