قیمت امروز Nodepay

قیمت لحظه‌ ای Nodepay (NC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NC به USD برابر با $ 0 برای هر NC می‌ باشد.

توکن Nodepay در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 325,110 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 421.26M NC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.329888 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.41% و در هفت روز اخیر به میزان +0.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 142.07K رسیده است.

اطلاعات بازار Nodepay (NC)

ارزش بازار $ 325.11K$ 325.11K $ 325.11K حجم (24 ساعته) $ 142.07K$ 142.07K $ 142.07K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 509.95K$ 509.95K $ 509.95K سرمایه در گردش 421.26M 421.26M 421.26M عرضه کل 999,934,875.8640164 999,934,875.8640164 999,934,875.8640164

ارزش بازار فعلی Nodepay برابر است با $ 325.11K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 142.07K. عرضه در گردش NC برابر است با 421.26M، و عرضه کل آن 999934875.8640164 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 509.95K است.