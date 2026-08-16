قیمت امروز NEEGY

قیمت لحظه‌ ای NEEGY (NEEGY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 18.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NEEGY به USD برابر با $ 0 برای هر NEEGY می‌ باشد.

توکن NEEGY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 383,305 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.82M NEEGY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NEEGY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00248524 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NEEGY طی یک ساعت گذشته به میزان +3.11% و در هفت روز اخیر به میزان -67.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 179.70K رسیده است.

اطلاعات بازار NEEGY (NEEGY)

ارزش بازار $ 383.31K$ 383.31K $ 383.31K حجم (24 ساعته) $ 179.70K$ 179.70K $ 179.70K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 383.31K$ 383.31K $ 383.31K سرمایه در گردش 999.82M 999.82M 999.82M عرضه کل 999,815,143.639964 999,815,143.639964 999,815,143.639964

ارزش بازار فعلی NEEGY برابر است با $ 383.31K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 179.70K. عرضه در گردش NEEGY برابر است با 999.82M، و عرضه کل آن 999815143.639964 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 383.31K است.