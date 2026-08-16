قیمت امروز N3on

قیمت لحظه‌ ای N3on (N3ON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی N3ON به USD برابر با $ 0 برای هر N3ON می‌ باشد.

توکن N3on در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 396,010 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M N3ON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، N3ON در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03543549 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز N3ON طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.36 رسیده است.

اطلاعات بازار N3on (N3ON)

ارزش بازار $ 396.01K$ 396.01K $ 396.01K حجم (24 ساعته) $ 3.36$ 3.36 $ 3.36 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 396.01K$ 396.01K $ 396.01K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,262.254612 999,999,262.254612 999,999,262.254612

ارزش بازار فعلی N3on برابر است با $ 396.01K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.36. عرضه در گردش N3ON برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999262.254612 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 396.01K است.