قیمت امروز MVL

قیمت لحظه‌ ای MVL (MVL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MVL به USD برابر با $ 0 برای هر MVL می‌ باشد.

توکن MVL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,975,972 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 27.80B MVL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MVL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.06973 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MVL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.67% و در هفت روز اخیر به میزان -4.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 23.63K رسیده است.

اطلاعات بازار MVL (MVL)

ارزش بازار $ 19.98M$ 19.98M $ 19.98M حجم (24 ساعته) $ 23.63K$ 23.63K $ 23.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.55M$ 21.55M $ 21.55M سرمایه در گردش 27.80B 27.80B 27.80B عرضه کل 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MVL برابر است با $ 19.98M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 23.63K. عرضه در گردش MVL برابر است با 27.80B، و عرضه کل آن 30000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.55M است.