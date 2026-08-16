قیمت امروز Moonvember

قیمت لحظه‌ ای Moonvember ($MVB) در حال حاضر برابر با $ 0.00156248 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $MVB به USD برابر با $ 0.00156248 برای هر $MVB می‌ باشد.

توکن Moonvember در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 58,625 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 37.49M $MVB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $MVB در بازه‌ ای بین $ 0.00144246 (حداقل) و $ 0.00160362 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00679735 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $MVB طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -15.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.03K رسیده است.

اطلاعات بازار Moonvember ($MVB)

ارزش بازار $ 58.63K$ 58.63K $ 58.63K حجم (24 ساعته) $ 1.03K$ 1.03K $ 1.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 58.63K$ 58.63K $ 58.63K سرمایه در گردش 37.49M 37.49M 37.49M عرضه کل 37,490,503.00107361 37,490,503.00107361 37,490,503.00107361

ارزش بازار فعلی Moonvember برابر است با $ 58.63K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.03K. عرضه در گردش $MVB برابر است با 37.49M، و عرضه کل آن 37490503.00107361 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 58.63K است.