قیمت امروز Monkey Cult

قیمت لحظه‌ ای Monkey Cult (MOLT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOLT به USD برابر با $ 0 برای هر MOLT می‌ باشد.

توکن Monkey Cult در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 280,188 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M MOLT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOLT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00696958 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOLT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.27% و در هفت روز اخیر به میزان +16.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 829.91 رسیده است.

اطلاعات بازار Monkey Cult (MOLT)

ارزش بازار $ 280.19K$ 280.19K $ 280.19K حجم (24 ساعته) $ 829.91$ 829.91 $ 829.91 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 280.19K$ 280.19K $ 280.19K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,990,562.061227 999,990,562.061227 999,990,562.061227

ارزش بازار فعلی Monkey Cult برابر است با $ 280.19K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 829.91. عرضه در گردش MOLT برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999990562.061227 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 280.19K است.