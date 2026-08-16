قیمت امروز Mneme

قیمت لحظه‌ ای Mneme (MNEME) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MNEME به USD برابر با $ 0 برای هر MNEME می‌ باشد.

توکن Mneme در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 75,020 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B MNEME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MNEME در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MNEME طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Mneme (MNEME)

ارزش بازار $ 75.02K$ 75.02K $ 75.02K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 75.02K$ 75.02K $ 75.02K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی Mneme برابر است با $ 75.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MNEME برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 75.02K است.