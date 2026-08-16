قیمت امروز Mixoor

قیمت لحظه‌ ای Mixoor (MIXOOR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MIXOOR به USD برابر با $ 0 برای هر MIXOOR می‌ باشد.

توکن Mixoor در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,221.2 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 60.00M MIXOOR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MIXOOR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0025375 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MIXOOR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 217.84 رسیده است.

اطلاعات بازار Mixoor (MIXOOR)

ارزش بازار $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K حجم (24 ساعته) $ 217.84$ 217.84 $ 217.84 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K سرمایه در گردش 60.00M 60.00M 60.00M عرضه کل 59,999,375.316874 59,999,375.316874 59,999,375.316874

ارزش بازار فعلی Mixoor برابر است با $ 13.22K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 217.84. عرضه در گردش MIXOOR برابر است با 60.00M، و عرضه کل آن 59999375.316874 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.22K است.