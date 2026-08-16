قیمت امروز Mia Ko

قیمت لحظه‌ ای Mia Ko (MIA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MIA به USD برابر با $ 0 برای هر MIA می‌ باشد.

توکن Mia Ko در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 38,035 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.90M MIA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MIA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00637241 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MIA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.44% و در هفت روز اخیر به میزان -9.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Mia Ko (MIA)

ارزش بازار $ 38.04K$ 38.04K $ 38.04K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 38.04K$ 38.04K $ 38.04K سرمایه در گردش 999.90M 999.90M 999.90M عرضه کل 999,895,755.48999 999,895,755.48999 999,895,755.48999

ارزش بازار فعلی Mia Ko برابر است با $ 38.04K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MIA برابر است با 999.90M، و عرضه کل آن 999895755.48999 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.04K است.