قیمت امروز MEMIPEDE

قیمت لحظه‌ ای MEMIPEDE (MEMIPEDE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEMIPEDE به USD برابر با $ 0 برای هر MEMIPEDE می‌ باشد.

توکن MEMIPEDE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 96,724 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M MEMIPEDE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEMIPEDE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEMIPEDE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.53% و در هفت روز اخیر به میزان -35.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MEMIPEDE (MEMIPEDE)

ارزش بازار $ 96.72K$ 96.72K $ 96.72K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 96.72K$ 96.72K $ 96.72K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,958,037.060873 999,958,037.060873 999,958,037.060873

ارزش بازار فعلی MEMIPEDE برابر است با $ 96.72K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEMIPEDE برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999958037.060873 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 96.72K است.