قیمت امروز MediTechX

قیمت لحظه‌ ای MediTechX (MTX) در حال حاضر برابر با $ 0.051516 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MTX به USD برابر با $ 0.051516 برای هر MTX می‌ باشد.

توکن MediTechX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,391,015 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 27.00M MTX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MTX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.051658 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.050403 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MTX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 106.29K رسیده است.

اطلاعات بازار MediTechX (MTX)

ارزش بازار $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M حجم (24 ساعته) $ 106.29K$ 106.29K $ 106.29K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 51.52M$ 51.52M $ 51.52M سرمایه در گردش 27.00M 27.00M 27.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MediTechX برابر است با $ 1.39M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 106.29K. عرضه در گردش MTX برابر است با 27.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 51.52M است.