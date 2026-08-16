قیمت امروز MattleFun

قیمت لحظه‌ ای MattleFun (MATTLE) در حال حاضر برابر با $ 0.00438164 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MATTLE به USD برابر با $ 0.00438164 برای هر MATTLE می‌ باشد.

توکن MattleFun در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 194,342 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 17.50M MATTLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MATTLE در بازه‌ ای بین $ 0.00434578 (حداقل) و $ 0.00447839 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.100965 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00407366 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MATTLE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +0.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 636.89 رسیده است.

اطلاعات بازار MattleFun (MATTLE)

ارزش بازار $ 194.34K$ 194.34K $ 194.34K حجم (24 ساعته) $ 636.89$ 636.89 $ 636.89 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 194.34K$ 194.34K $ 194.34K سرمایه در گردش 17.50M 17.50M 17.50M عرضه کل 44,354,170.689185 44,354,170.689185 44,354,170.689185

ارزش بازار فعلی MattleFun برابر است با $ 194.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 636.89. عرضه در گردش MATTLE برابر است با 17.50M، و عرضه کل آن 44354170.689185 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 194.34K است.