قیمت امروز Masa

قیمت لحظه‌ ای Masa (MASA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MASA به USD برابر با $ 0 برای هر MASA می‌ باشد.

توکن Masa در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 278,239 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 558.80M MASA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MASA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.803173 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MASA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +25.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 36.48 رسیده است.

اطلاعات بازار Masa (MASA)

ارزش بازار $ 278.24K$ 278.24K $ 278.24K حجم (24 ساعته) $ 36.48$ 36.48 $ 36.48 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 356.71K$ 356.71K $ 356.71K سرمایه در گردش 558.80M 558.80M 558.80M عرضه کل 1,466,825,209.285374 1,466,825,209.285374 1,466,825,209.285374

ارزش بازار فعلی Masa برابر است با $ 278.24K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 36.48. عرضه در گردش MASA برابر است با 558.80M، و عرضه کل آن 1466825209.285374 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 356.71K است.