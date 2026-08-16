قیمت امروز MADLAD

قیمت لحظه‌ ای MADLAD (MAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAD به USD برابر با $ 0 برای هر MAD می‌ باشد.

توکن MADLAD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,016.49 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 969.60M MAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00681595 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -11.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MADLAD (MAD)

ارزش بازار $ 17.02K$ 17.02K $ 17.02K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.02K$ 17.02K $ 17.02K سرمایه در گردش 969.60M 969.60M 969.60M عرضه کل 969,603,726.0 969,603,726.0 969,603,726.0

ارزش بازار فعلی MADLAD برابر است با $ 17.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MAD برابر است با 969.60M، و عرضه کل آن 969603726.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.02K است.