قیمت امروز MAD

قیمت لحظه‌ ای MAD (MAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAD به USD برابر با $ 0 برای هر MAD می‌ باشد.

توکن MAD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 459,315 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.85B MAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -6.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MAD (MAD)

ارزش بازار $ 459.32K$ 459.32K $ 459.32K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 459.32K$ 459.32K $ 459.32K سرمایه در گردش 999.85B 999.85B 999.85B عرضه کل 999,849,734,991.5543 999,849,734,991.5543 999,849,734,991.5543

ارزش بازار فعلی MAD برابر است با $ 459.32K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MAD برابر است با 999.85B، و عرضه کل آن 999849734991.5543 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 459.32K است.