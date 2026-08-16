قیمت امروز Lucrar

قیمت لحظه‌ ای Lucrar (LCR) در حال حاضر برابر با $ 0.117661 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LCR به USD برابر با $ 0.117661 برای هر LCR می‌ باشد.

توکن Lucrar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 318,713 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.71M LCR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LCR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.183729 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LCR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.87 رسیده است.

اطلاعات بازار Lucrar (LCR)

ارزش بازار $ 318.71K$ 318.71K $ 318.71K حجم (24 ساعته) $ 51.87$ 51.87 $ 51.87 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.77M$ 11.77M $ 11.77M سرمایه در گردش 2.71M 2.71M 2.71M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Lucrar برابر است با $ 318.71K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.87. عرضه در گردش LCR برابر است با 2.71M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.77M است.