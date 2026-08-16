قیمت امروز Large Language Model

قیمت لحظه‌ ای Large Language Model (LLM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LLM به USD برابر با $ 0 برای هر LLM می‌ باشد.

توکن Large Language Model در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 94,906 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.84M LLM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LLM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.143695 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LLM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -11.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Large Language Model (LLM)

ارزش بازار $ 94.91K$ 94.91K $ 94.91K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 94.91K$ 94.91K $ 94.91K سرمایه در گردش 999.84M 999.84M 999.84M عرضه کل 999,835,078.1515 999,835,078.1515 999,835,078.1515

ارزش بازار فعلی Large Language Model برابر است با $ 94.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LLM برابر است با 999.84M، و عرضه کل آن 999835078.1515 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 94.91K است.