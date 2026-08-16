قیمت امروز LADYBUG

قیمت لحظه‌ ای LADYBUG (LADYBUG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LADYBUG به USD برابر با $ 0 برای هر LADYBUG می‌ باشد.

توکن LADYBUG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 92,174 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 899.47M LADYBUG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LADYBUG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LADYBUG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.86% و در هفت روز اخیر به میزان +13.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 555.54 رسیده است.

اطلاعات بازار LADYBUG (LADYBUG)

ارزش بازار $ 92.17K$ 92.17K $ 92.17K حجم (24 ساعته) $ 555.54$ 555.54 $ 555.54 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 102.42K$ 102.42K $ 102.42K سرمایه در گردش 899.47M 899.47M 899.47M عرضه کل 999,471,891.011457 999,471,891.011457 999,471,891.011457

ارزش بازار فعلی LADYBUG برابر است با $ 92.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 555.54. عرضه در گردش LADYBUG برابر است با 899.47M، و عرضه کل آن 999471891.011457 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 102.42K است.