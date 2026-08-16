قیمت امروز KOLZ

قیمت لحظه‌ ای KOLZ (KOLZ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KOLZ به USD برابر با $ 0 برای هر KOLZ می‌ باشد.

توکن KOLZ در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,378.9 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.25B KOLZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KOLZ در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00164097 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KOLZ طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار KOLZ (KOLZ)

ارزش بازار $ 13.38K$ 13.38K $ 13.38K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K سرمایه در گردش 5.25B 5.25B 5.25B عرضه کل 9,500,000,000.0 9,500,000,000.0 9,500,000,000.0

ارزش بازار فعلی KOLZ برابر است با $ 13.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KOLZ برابر است با 5.25B، و عرضه کل آن 9500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.86K است.