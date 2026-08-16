قیمت امروز Keep3rV1

قیمت لحظه‌ ای Keep3rV1 (KP3R) در حال حاضر برابر با $ 0.750414 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KP3R به USD برابر با $ 0.750414 برای هر KP3R می‌ باشد.

توکن Keep3rV1 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 361,337 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 481.51K KP3R می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KP3R در بازه‌ ای بین $ 0.741292 (حداقل) و $ 0.76709 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,995.53 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.489641 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KP3R طی یک ساعت گذشته به میزان +0.65% و در هفت روز اخیر به میزان -5.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 349.94 رسیده است.

اطلاعات بازار Keep3rV1 (KP3R)

ارزش بازار $ 361.34K$ 361.34K $ 361.34K حجم (24 ساعته) $ 349.94$ 349.94 $ 349.94 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 361.34K$ 361.34K $ 361.34K سرمایه در گردش 481.51K 481.51K 481.51K عرضه کل 481,513.5082523857 481,513.5082523857 481,513.5082523857

ارزش بازار فعلی Keep3rV1 برابر است با $ 361.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 349.94. عرضه در گردش KP3R برابر است با 481.51K، و عرضه کل آن 481513.5082523857 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 361.34K است.