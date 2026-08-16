قیمت امروز Karmacoin

قیمت لحظه‌ ای Karmacoin (KARMA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KARMA به USD برابر با $ 0 برای هر KARMA می‌ باشد.

توکن Karmacoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35,070 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.87M KARMA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KARMA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01088971 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KARMA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Karmacoin (KARMA)

ارزش بازار $ 35.07K$ 35.07K $ 35.07K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 35.07K$ 35.07K $ 35.07K سرمایه در گردش 999.87M 999.87M 999.87M عرضه کل 999,866,113.08721 999,866,113.08721 999,866,113.08721

ارزش بازار فعلی Karmacoin برابر است با $ 35.07K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KARMA برابر است با 999.87M، و عرضه کل آن 999866113.08721 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.07K است.