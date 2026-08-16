قیمت امروز just a frog

قیمت لحظه‌ ای just a frog (FROG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FROG به USD برابر با $ 0 برای هر FROG می‌ باشد.

توکن just a frog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,135 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M FROG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FROG در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.169194 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FROG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار just a frog (FROG)

ارزش بازار $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,963,449.073141 999,963,449.073141 999,963,449.073141

ارزش بازار فعلی just a frog برابر است با $ 24.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FROG برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999963449.073141 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.14K است.