قیمت امروز Jager Hunter

قیمت لحظه‌ ای Jager Hunter (JAGER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JAGER به USD برابر با $ 0 برای هر JAGER می‌ باشد.

توکن Jager Hunter در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,889,861 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 14,600.00T JAGER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JAGER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JAGER طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +9.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Jager Hunter (JAGER)

ارزش بازار $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M سرمایه در گردش 14,600.00T 14,600.00T 14,600.00T عرضه کل 1.46e+16 1.46e+16 1.46e+16

ارزش بازار فعلی Jager Hunter برابر است با $ 4.89M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JAGER برابر است با 14,600.00T، و عرضه کل آن 1.46e+16 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.89M است.