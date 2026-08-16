قیمت امروز ISKRA Token

قیمت لحظه‌ ای ISKRA Token (ISK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ISK به USD برابر با $ 0 برای هر ISK می‌ باشد.

توکن ISKRA Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 385,472 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 619.68M ISK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ISK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.619073 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ISK طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.34 رسیده است.

اطلاعات بازار ISKRA Token (ISK)

ارزش بازار $ 385.47K$ 385.47K $ 385.47K حجم (24 ساعته) $ 5.34$ 5.34 $ 5.34 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 620.09K$ 620.09K $ 620.09K سرمایه در گردش 619.68M 619.68M 619.68M عرضه کل 996,852,899.71 996,852,899.71 996,852,899.71

ارزش بازار فعلی ISKRA Token برابر است با $ 385.47K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.34. عرضه در گردش ISK برابر است با 619.68M، و عرضه کل آن 996852899.71 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 620.09K است.