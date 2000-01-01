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برترین توکن‌ های اکوسیستم Kaia بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Kaia را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999112
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 183.02B
$ 18.21B
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,165.49
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.569
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
4
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00625894
+0.01%
-0.00%
-1.09%
$ 55.11M
$ 42.41K
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.001
+0.27%
+0.00%
+0.33%
$ 34.03M
$ 3.04M
6
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.995951
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 26.73M
$ 1.36K
7
BORA
BORA
BORA
$ 0.01885795
+0.30%
-0.00%
-4.55%
$ 21.74M
$ 98.80K
8
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,881.07
+0.13%
+0.00%
-1.74%
$ 13.81M
$ 113.85K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.974817
0.00%
0.00%
-1.77%
$ 11.57M
$ 1.62K
10
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00870211
0.00%
+0.01%
-5.75%
$ 7.06M
$ 33.39K
11
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02114
+0.09%
+2.03%
-5.25%
$ 5.87M
$ 2.69M
12
AMO Coin
AMO Coin
AMO
$ 0.00020528
+0.07%
+0.03%
-6.02%
$ 4.35M
$ 16.57K
13
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
OWBTC
$ 14,397.45
-0.44%
-0.01%
-4.38%
$ 4.05M
$ 2.71
14
PIBBLE
PIBBLE
PIB
$ 0.0001146
0.00%
+1.75%
-0.93%
$ 3.46M
$ 138.30M
15
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 1.003
+1.10%
+0.01%
+0.55%
$ 2.48M
$ 429.84K
16
Galaxia
Galaxia
GXA
$ 0.00066221
-0.26%
-0.01%
-4.63%
$ 2.37M
$ 46.40K
17
Observer
Observer
OBSR
$ 0.00027826
-0.28%
+0.05%
+2.20%
$ 1.81M
$ 817.72K
18
Wrapped KLAY
Wrapped KLAY
WKLAY
$ 0.02465266
-0.02%
-0.02%
-8.40%
$ 1.30M
$ 46.58K
19
GemHUB
GemHUB
GHUB
$ 0.00244
+0.25%
-1.61%
-1.69%
$ 1.23M
$ 28.76M
20
Treecle
Treecle
TRCL
$ 0.00113439
0.00%
-0.01%
+19.86%
$ 1.13M
$ 28.97
21
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.656E-5
+0.02%
+0.70%
+0.14%
$ 1.05M
--
22
Klaytn Dai
Klaytn Dai
KDAI
$ 0.092706
-0.50%
-0.00%
-2.69%
$ 744.39K
$ 182.70
23
azit
azit
AZIT
$ 0.00145206
0.00%
-0.02%
+4.48%
$ 655.43K
$ 38.54K
24
KLEVA
KLEVA
KLEVA
$ 0.00764461
0.00%
-0.01%
+7.63%
$ 526.87K
$ 1.13
25
ISKRA Token
ISKRA Token
ISK
$ 0.00062206
0.00%
0.00%
-0.88%
$ 385.48K
$ 5.34
26
Project WITH
Project WITH
WIKEN
$ 0.00033628
-11.59%
-0.37%
-37.74%
$ 354.11K
$ 118.08K
27
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.00043246
0.00%
+0.00%
+44.72%
$ 324.48K
$ 2.75K
28
SOMESING
SOMESING
SSG
$ 5.955E-5
+0.02%
+6.20%
+5.90%
$ 297.73K
--
29
PER Project
PER Project
PER
$ 0.00040695
0.00%
-0.01%
-6.19%
$ 244.17K
$ 35.36
30
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.00114554
0.00%
0.00%
-0.17%
$ 219.72K
$ 1.13
31
Hiblocks
Hiblocks
HIBS
$ 6.44E-6
0.00%
-0.10%
+4.04%
$ 65.00K
--
32
Booze
Booze
BOOZE
$ 5.825E-5
+0.03%
0.00%
+1.32%
$ 58.25K
--
33
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 5.282E-5
-0.06%
+1.90%
-14.46%
$ 14.48K
--
34
KRWO
KRWO
KRWO
$ 0.00065176
0.00%
--
0.00%
$ 13.23K
$ 1.01
35
Solstice Finance
Solstice Finance
SLX
$ 0.07667
+0.23%
-1.13%
-0.72%
--
$ 1.57M
36
GRAM Ecosystem
GRAM Ecosystem
GRAMPUS
$ 0.0005392
+0.11%
+5.16%
+15.49%
--
$ 14.14M
37
Capybobo
Capybobo
PYBOBO
$ 0.0007679
+0.44%
-1.30%
+3.91%
--
$ 64.25M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Kaia چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Kaia به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 37 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $196.86B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Kaia چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Kaia که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Kaia در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 37 توکن از دسته اکوسیستم Kaia را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Kaia می‌توان به USDT, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Kaia چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Kaia در حال حاضر حدود $196.86B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Kaia، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.