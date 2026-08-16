قیمت امروز Intellex

قیمت لحظه‌ ای Intellex (ITLX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ITLX به USD برابر با $ 0 برای هر ITLX می‌ باشد.

توکن Intellex در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 288,786 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 214.23M ITLX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ITLX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00715794 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ITLX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 21.66 رسیده است.

اطلاعات بازار Intellex (ITLX)

ارزش بازار $ 288.79K$ 288.79K $ 288.79K حجم (24 ساعته) $ 21.66$ 21.66 $ 21.66 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 288.79K$ 288.79K $ 288.79K سرمایه در گردش 214.23M 214.23M 214.23M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Intellex برابر است با $ 288.79K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 21.66. عرضه در گردش ITLX برابر است با 214.23M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 288.79K است.