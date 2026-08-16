قیمت امروز Inspect

قیمت لحظه‌ ای Inspect (INSP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INSP به USD برابر با $ 0 برای هر INSP می‌ باشد.

توکن Inspect در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 45,241 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 798.37M INSP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INSP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.398623 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INSP طی یک ساعت گذشته به میزان -6.79% و در هفت روز اخیر به میزان +69.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Inspect (INSP)

ارزش بازار $ 45.24K$ 45.24K $ 45.24K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 45.27K$ 45.27K $ 45.27K سرمایه در گردش 798.37M 798.37M 798.37M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Inspect برابر است با $ 45.24K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش INSP برابر است با 798.37M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 45.27K است.