قیمت امروز INMU

قیمت لحظه‌ ای INMU (INMU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INMU به USD برابر با $ 0 برای هر INMU می‌ باشد.

توکن INMU در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,387 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 964.95M INMU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INMU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00184125 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INMU طی یک ساعت گذشته به میزان -1.63% و در هفت روز اخیر به میزان -42.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار INMU (INMU)

ارزش بازار $ 27.39K$ 27.39K $ 27.39K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.39K$ 27.39K $ 27.39K سرمایه در گردش 964.95M 964.95M 964.95M عرضه کل 964,945,314.23461 964,945,314.23461 964,945,314.23461

ارزش بازار فعلی INMU برابر است با $ 27.39K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش INMU برابر است با 964.95M، و عرضه کل آن 964945314.23461 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.39K است.