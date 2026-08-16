قیمت امروز Infraxa

قیمت لحظه‌ ای Infraxa (INFRA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INFRA به USD برابر با $ 0 برای هر INFRA می‌ باشد.

توکن Infraxa در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 258,752 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.97M INFRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INFRA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00450112 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INFRA طی یک ساعت گذشته به میزان -1.20% و در هفت روز اخیر به میزان -4.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.17K رسیده است.

اطلاعات بازار Infraxa (INFRA)

ارزش بازار $ 258.75K$ 258.75K $ 258.75K حجم (24 ساعته) $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 258.75K$ 258.75K $ 258.75K سرمایه در گردش 999.97M 999.97M 999.97M عرضه کل 999,972,693.6669774 999,972,693.6669774 999,972,693.6669774

ارزش بازار فعلی Infraxa برابر است با $ 258.75K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.17K. عرضه در گردش INFRA برابر است با 999.97M، و عرضه کل آن 999972693.6669774 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 258.75K است.